Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras anunciarse por la Secretaría de Educación Pública (SEP) que el ciclo escolar 2020-2021 iniciará el 24 de agosto por la vía digital a través de programas televisivos y transmisiones de radio para nivel preescolar, primaria y secundaria, la Delegación DIII6 de la Sección 18 de Michoacán criticó la falta de estrategia para garantizar una formación de calidad para los alumnos.

El secretario general del Comité Ejecutivo delegacional, Juan Manuel Macedo Negrete, cuestionó a través de sus redes sociales el procedimiento que seguirán las autoridades educativas para medir el nivel de aprendizaje de los estudiantes y la efectividad en la recepción de contenidos que se impartirán a través de la tecnología.

“Hay muchas dudas, en Michoacán, por ejemplo, las telesecundarias no han dado el resultado esperado en 36 años de servicio y no porque los maestros no funcionen, sino por las deficiencias técnicas que se tienen las escuelas y en las comunidades”.

Panorama por el que llamó al secretario de Educación estatal, Héctor Ayala, para cuidar los procedimientos “esto no es un juego y no se tiene idea de lo que se hace”, sentenció al señalar que los planes y programas de estudios son centralistas porque no están adecuados a los entornos locales.

Macedo Negrete criticó que la SEP invirtiera 500 millones de pesos en la contratación de cuatro televisaras que transmitirán los contenidos sin considerar a los trabajadores de la educación básica, inicial y especial que por la modalidad digital no tendrán manera de participar en la interlocución con los alumnos.

“La situación no es simple, se han analizado aspectos que son importantes y cómo viene manejando la SEP decisiones que son de gabinete y no de trabajo de campo, se lamenta que no se pregunte a los maestros y alumnos el tipo de educación que se quiere”.

Por: Aned Ayala/E