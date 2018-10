Por: Andrea Bocanegra/@AndreaB09595812

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobierno del estado entregó enseres domésticos a 73 familias damnificadas por el desbordamiento del Río Cutio en Peribán, con una inversión de 1 millón de pesos.

Silvano Aureoles Conejo, gobernador del estado, destacó que la prioridad es encontrar a las tres personas que continúan desaparecidas, sin escatimar recursos en las labores de búsqueda, y posteriormente iniciar la etapa de reubicación de por lo menos 22 viviendas establecidas en zonas de riesgo.

Vamos a revisar también las viviendas averiadas a lo largo de la zona dañada, porque no podemos dejarlos ahí, no falta que un día vuelva a llover y se presente otra situación así. Por eso la importancia de la evaluación, para tener con claridad quiénes deben de moverse de la zona de riesgo para no arriesgar sus vidas. En el otro río también están muchas familias en riesgo porque están en el cauce de la barranca y no pueden seguir ahí