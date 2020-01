Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Dirección de Mercados del Ayuntamiento de Morelia iniciará un diálogo con los líderes de las uniones de comerciantes ambulantes a fin de recobrar la rectoría del cobro por el uso de la vía pública, expuso el jefe de Mercados y Comercio en Vía Pública, J. Guadalupe Pérez Gutiérrez.

“Tenemos que dejar claro que la rectoría la tiene la autoridad y no las uniones, tenemos que implementar el cobro que mandata la Ley de Ingresos”, destacó.

El funcionario municipal explicó que hay queja de los comerciantes porque los líderes les cobran hasta 30 pesos por día, “y no saben a dónde va el recurso, el cual no va a las arcas municipales”. En tanto, explicó que eso lo hacen dentro de la vida interna de las organizaciones, cuestión “que no avalamos”.

Agregó que “si lo seguimos permitiendo de manera desordenada, (continuarán con la creencia de que) al fin no cobra nadie”.

Explicó que “son asuntos álgidos, es un ingreso que llega a la unión y que no va a querer soltar” pero que se va actualizar el cobro y se va a mandar un aviso a los comerciantes ambulantes que están ocupando la vía pública, “lo que nunca se había hecho”, para informarles que van a acudir a cobrarles cuatro pesos por metro lineal, de acuerdo a la Ley de Ingresos pues si se les permite ocupar la vía pública, “por lo menos tienen que contribuir para efecto de lijar guarniciones, poner una lámpara en su zona” u otros servicios públicos municipales.

Al tiempo que comentó que las uniones sólo deben cobrar cinco pesos por el barrido.

“De los tianguis no paga absolutamente nadie; de 2 mil 800 comerciantes son 800 los que nos pagan, los otros 2 mil están adheridos a uniones de comerciantes”. Mientras recordó que la administración municipal inició este cobro desde 2005, pero no se ha podido romper esa barrera “que nos impide ejercer la rectoría, por eso ese tipo de avisos de que a quien se le tiene que pagar es al municipio”.

Añadió que lo platicarán con los comerciantes agremiados a diversas organizaciones “para no llegar drásticamente porque trastocaríamos un interés económico, principalmente de los líderes de las uniones y no queremos hacerlo, pero sí dialogarlo. Porque hay comentarios de que cobran y se lo dan al ayuntamiento, pero no hay recibos para acreditar eso”.

La estrategia iniciará con los puestos fijos y semifijos que venden en las colonias populares, el paso siguiente será el cobro a los que laboran en los tianguis.

Por: Fátima Miranda/R