Estados Unidos (MiMorelia.com).- Un joven recolector de basura de Estados Unidos, fue admitido en la facultad de Derecho de la Universidad de Harvard.

Debido a que su familia pasaba por problemas económicos, Rehan Staton, decidió buscar trabajo y así consiguió la plaza de recolector de basura en la compañía Bates Trucking & Trash Removal.

Dos años después, States fue transferido a la la Universidad de Maryland por su excelente rendimiento por lo que se graduó en el 2018.

After high school I got rejected by every college I applied to, so i opted to work in the sanitation field to help my pops out.

A chance to go to college came and My brother chose to drop out so I could go.

Years later… I got accepted to Harvard Law School.

I love you, bro pic.twitter.com/QNSoDHHsnq

— Rehan Staton (@RehanStaton) June 25, 2020