Morelia, Michoacán (Boletín).-Con motivo del Día Mundial del Turismo, el secretario de Turismo de Morelia Roberto Monroy García llevó a cabo el panel turístico «Centro Histórico de Morelia, referente del turismo cultural en México” en Palacio de Gobierno, en el cual a través del Consejo para el Desarrollo Turístico de la ciudad se brindaron reconocimientos especiales a los actores que intervinieron para rescatar el Centro Histórico del comercio ambulante en el año 2001.

Los participantes en este panel fueron el ex gobernador de Michoacán Víctor Manuel Tinoco Rubí, la Dra. Esperanza Ramírez Romero, el ex presidente Municipal de Morelia Salvador Galván Infante y el Mtro. José Antonio Romo Careaga cronista fotográfico, quienes expusieron sus experiencias e ideas sobre este importante hecho que se ha mantenido vigente hasta hoy día.

Roberto Monroy García, detalló que en 2001 el Centro Histórico de Morelia afrontó una de las etapas más severas para la conservación de la invaluable arquitectura, monumentos, plazas y calles debido a la proliferación del comercio informal. Este problema se creía imposible de resolver, generaba una serie de dificultades, condicionando el deleite de los espacios públicos.

Así mismo, comentó que gracias a las acciones que realizaron en aquel año, se ha podido disfrutar de Morelia, «Joya Virreinal de América» y compartir arte, cultura e historia con cada ciudadano y persona que la visita.

Por su parte, Salvador Galván Infante, expresó que en aquella época, el centro histórico había llegado al límite de su deterioro afectando el patrimonio cultural por la presencia de mil 700 puestos de comerciantes en la vía pública, con lo cual se afectaba a la industria turística y con ello a la población.

Mencionó que en mayo de 1999 y en el marco del 458 aniversario de Morelia, con la presencia del ex gobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí se dio a conocer a los habitantes de la ciudad el plan maestro para el rescate del primer cuadro de la ciudad.

Galván Infante compartió que aquel 5 de junio de 2001 se llevó a cabo el retiro de los puestos fijos y semifijos de la vía pública del centro histórico con la participación de los propios comerciantes y en donde destacó que fue una jornada sin ningún incidente.

En este sentido, la Dra. Esperanza Ramírez Romero, resaltó la coordinación de los 3 niveles de gobierno que se tuvo en aquella ocasión para implementar esta acción que salvaguardó la arquitectura emblemática de Morelia.

Aunado a ello, el maestro José Antonio Romo Careaga aseguró que el rescate del centro histórico benefició principalmente a los morelianos que notaban una ausencia de las riquezas arquitectónicas del primer cuadro de la ciudad con lo que al llevar a cabo esta acción, se pudieron reactivar los diversos espacios públicos.

En este tenor, el ex gobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí destacó que cuando hay voluntad y con el ánimo de querer a su ciudad a través del dialogo se pueden lograr grandes cosas como lo fue el rescate de estas 6 plazas del primer cuadro.

Destacó que el turismo es una de las fuentes económicas más importantes y que en aquel entonces una de las mayores quejas y preocupaciones de este sector era el deterioro y la imagen de las calles y plazas optando los turistas y visitantes por no regresar a la ciudad.

Durante este panel se entregaron reconocimientos a funcionarios que participaron en este plan maestro del rescate del centro histórico como lo fueron los actores antes mencionados así como ex regidores y el ex síndico del periodo del presidente municipal Salvador Galván Infante, así como también al ex gobernador de Michoacán y ex presidente municipal de Morelia Fausto Vallejo Figueroa.

Monroy García agradeció el trabajo en conjunto con la Secretaría de Turismo del Estado a través de Claudia Chávez López quienes celebraron este día importante para el sector turístico de Morelia y Michoacán.

Por último reafirmó el compromiso del presidente municipal, Raúl Morón Orozco, por continuar impulsando el turismo y la economía de Morelia a través de la promoción y el desarrollo de nuevos productos turísticos para la ciudad.

AV