Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras sufrir una remontada de 3-2 ante Necaxa, el director técnico de Monarcas Morelia, Pablo Guede, reconoció que desperdiciaron una gran oportunidad de afianzarse en los puestos de Liguilla, aunque, recalcó, que ahora no dejarán de buscar la calificación en el Torneo Apertura 2019.

Te puede interesar: Niños vigilaron que no se gritaran insultos en el Monarcas vs Necaxa

“Desaprovechemos una oportunidad de oro meternos nuevamente a la liguilla, no quiere decir que no vamos a seguir peleando por que estamos ahí; pero estos partidos, si te quieres ir arriba, no se te pueden escapar, más con un 2-0 y un buen primer tiempo que hicimos”, aceptó en conferencia de prensa al finalizar el partido de la noche de viernes.

El entrenador argentino admitió que no tiene una explicación en este momento para saber el por qué el equipo michoacano muestra una cara en los primeros tiempos y otra en los segundos 45 minutos; pero, manifestó, que en esta ocasión Necaxa sacó provecho de los errores de los purépechas.

“Me encantaría saberlo (qué le pasa al funcionamiento del equipo) para ponerle remedio; después de hacer una gran primera parte. Creo que pasa más porque perdimos la pelota, si en frente tienes a un equipo como Necaxa, que te ataca cuando vos pierdes el balón ”, analizó.

Pablo Guede no rehuyó de su responsabilidad de perder una ventaja en el marcador de 2-0 en el estadio Morelos.