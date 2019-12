Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Estudiantes de la Escuela Normal Rural «Vasco de Quiroga», en la Tenencia de Tiripetío, tienen cooptado al nuevo cuerpo directivo de la institución, por tanto, han generado un «autogobierno» a tal grado de que 60 trabajadores no pueden dar clases ante las irregularidades de los jóvenes, denunció el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Francisco Sánchez Alfonso.

El funcionario de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) informó que pese a las constantes reuniones con los jóvenes de la Normal Rural para que dejen atrás las acciones ilegales al interior de la institución educativa, ya que las autoridades no están dispuestas a «solapar» las actitudes de los jóvenes, reconoció que no han logrado acuerdos con los estudiantes para que respeten los reglamentos.

Explicó que hace unos meses fue nombrado un cuerpo directivo en la Normal de Tiripetío, sin embargo, por las presiones y el control de los estudiantes junto con profesores de un ala radical del magisterio, se tuvo que publicar una nueva convocatoria de la que hace unos meses fue designado al nuevo responsable de la institución bajo todos los procesos normativos que marca el reglamento de la escuela.

Pero días después, narró Sánchez Alfonso, los estudiantes de la Normal Rural «cooptaron» al nuevo director y a su equipo al grado de no permitirle realizar ninguna acción de carácter administrativo, por ello, alrededor de 60 profesores junto con empleados administrativos decidieron no ingresar a la escuela ni impartir clases en protesta por el «autogobierno» de los jóvenes.

Aunque la Normal está abierta, el funcionario confirmó que los estudiantes tienen el control total de todas las actividades que se realizan en la institución, ante lo cual, los profesores decidieron ya no presentarse a laborar porque carecen de las condiciones mínimas.

Derivado de que supuestamente algunos jóvenes de nuevo ingreso renunciaron a su espacio en la Normal «Vasco de Quiroga», los estudiantes que mantienen el control total de la institución de educación Superior impusieron los nombres de las personas que deben ingresar para seguir con el semestre.

«Ellos son los que deciden quienes ingresan a la Normal, y aunque hay una lista de prelación, los estudiantes eligen los nombres según su conveniencia. Eso no lo vamos a permitir», subrayó.

Por lo anterior, Sánchez Alfonso, aseguró que si en estos días no se llegan a acuerdos entre la autoridad educativa con los estudiantes, a partir de enero la Secretaría aplicará las sanciones correspondientes desde un ultimátum, una llamada de atención, suspensión hasta la expulsión definitiva de la Normal.

«Ya tenemos todo un expediente que elaboramos sobre las acciones de los estudiantes de esta Normal, incluso todas las denuncias que se han hecho ante los medios de comunicación. Estamos en un proceso de buscar una ruta de trabajo, pero debe quedar claro que vamos a defender las Normales desde la normativa y el control de la autoridad más no de los jóvenes», sentenció el funcionario.

Por: Guadalupe Martínez/rmr