Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alejandro Fernández será reconocido con el Premio Dorado a la Trayectoria por su inigualable impacto en la industria musical en los Monitor Latino Awards, que reconoce lo mejor de la música latina durante el último año en Hispanoamérica.

En los premios compiten artistas de la talla de Daddy Yankee, J Balvin, Bad Bunny, Karol G, Christian Nodal, Belinda, Juanes, Anuel AA, Pipe, Romeo Santos, Prince Royce, Carlos Vives, entre otros, lo que muestra la diversidad de estos reconocimientos.

“Se trata de un evento único que reúne a todos los géneros en un mismo lugar, no es común ver algo tan ecléctico y competitivo. Tendremos performances increíbles de los artistas más influyentes del momento. Será una ceremonia muy divertida, con grandes shows y un desfile inigualable. Esperamos que la gente lo disfrute mucho. Es lo que deseamos”, subrayó González.

Además de reconocer a Alejandro Fernández con un Premio dorado a la trayectoria, durante la ceremonia se reconocerá a dos artistas como Artista mexicana del año y Premio de México para el mundo.

All ready for the first edition of the 2020 Monitor Latino Music Awards Awards this Sunday October 25 live on @vivaentgroup

Some of the artists that will be performing are: #CarlosVives, #SebastiánYatra, #ChristianNodal #BandaMS, #Camilo, #Soleil $ottv download #vivalivetv free pic.twitter.com/APp8Oz8duq

