Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Uno de los consolidados actores de México, Héctor Bonilla, ha anunciado que padece cáncer de riñón en etapa 4.

De acuerdo a la información proporcionada por el propio Héctor Bonilla, se encuentra recibiendo atención medica desde hace un mes en el lnstituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”.

Al ser cuestionado sobre cómo se dio cuenta de su problema de salud, el actor dijo “me di cuenta porque oriné sangre y acudí al urólogo que me ve desde hace muchísimos años. Él me dijo que me hiciera un análisis y salió esto”.

Luego que trascendiera por medios nacionales la noticia el actor realizó dos publicaciones en su cuenta de Twitter en las cuales dejó entrever su molestia.

Procuren ser felices sin joder al prójimo. De eso se trata esta chingadera que llamamos vida, escribió.

Gajes de este agridulce oficio: mi salud es del interés de la rapiña informativa (como si no hubiera temas más importantes para el país). Ni pedo.

Publican verdades a medias.

Sí, estoy enfermo, pero no exactamente como lo vociferan. Estoy en tratamiento. Feliz y trabajando. — Héctor Bonilla (@_HBonilla) February 5, 2019

