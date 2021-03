Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la pandemia en México hemos vivido momentos únicos que se han viralizado debido a que algunos son muy divertidos y otros de no creerse.

El más reciente caso es del baile a adultos mayores mientras esperan la vacunación. Esto pasó en un módulo de la Ciudad de México, y aunque no se sabe para qué estaban bailando, lo más seguro es que fue para hacer menos pesada la espera.

A este momento le antecede el de los luchadores que salieron a la calle para dar un escarmiento a la gente que no porta cubrebocas, para hacer que a la fuerza se lo pongan y con ello prevenir más contagios de Covid-19.

Professional wrestlers enforce the face mask rule at the Central de Abastos market in Mexico City. pic.twitter.com/1BDljcv953

