Recorrer las calles me dio seguridad del triunfo electoral

Morelia, Michoacán (Boletín).- El candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por la Presidencia de Morelia, Constantino Ortiz, afirmó que recorrer las calles le dio la seguridad del triunfo electoral el 1° de julio, porque los ciudadanos solo ven dos opciones para decidir el voto, la de los políticos de siempre que no cumplen y la de él, que le apuesta a un municipio de la altura que Morelia merece.

A decir del titular de la planilla Verde “Tú decides el cambio”, “ya me gané la confianza de los ciudadanos y me siento muy contento porque estamos caminando con la gente, están aceptando muy bien el proyecto del cambio y nos estamos organizando para gobernar juntos”.

Compartió que “en las calles, en los mercados, en sus casas y con las asociaciones de la sociedad civil, me comentan que solamente ven dos expresiones en este proceso electoral, la de los mismos de siempre, quienes no saben trabajar por su cuenta, que siempre han vivido del erario público, que se han enriquecido a costillas de nosotros los morelianos y que no cumplieron cuando estuvieron en el gobierno”.

Y la propuesta de Constantino Ortiz, quien le apuesta “a las oportunidades para los jóvenes, las madres solteras, los adultos mayores y las personas con discapacidad, es decir, que los ciudadanos realmente tengan la opción de un mejor futuro en Morelia”, por eso, continuó, “necesitamos generar empleos y las inversiones para recuperar la competitividad que Morelia ha perdido”.

Al final, puntualizó que “falta poco para que terminen las campañas y es importante generar el cambio”, por eso a quienes aún se encuentran indecisos les pidió que tengan confianza a los candidatos del Verde, “que nos den la oportunidad y voten 5 veces Verde”.

