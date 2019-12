Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Raúl Morón Orozco, presidente de Morelia, explicó que debido al recorte al Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM), esta capital recibió solamente 30 millones de alrededor de los 80 millones de pesos que se esperaban.

«Tiene que ver con el recorte que hubo en los últimos meses, octubre, noviembre y diciembre (…) Se tuvieron recortes que pegan mucho a este fondo, y que de 756 millones parece que nada más finalmente quedó en poco más de 500 millones de pesos», dijo el edil.

En este sentido, dijo que ha entablado conversaciones con el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, a quien le solicitó que «hagan un esfuerzo, a ver si todavía pueden dar un poco más» de recursos, pero aseguró que «no vamos a reñir siempre, la situación económica del estado y del país nos llevó a esto y hay que estar conscientes de ello».

Asimismo, expuso que van a esperar, pues tiene la esperanza de que se resuelva y puedan prosperar al menos dos acciones más.

«Yo espero que nos ayuden con recursos para ver el tema de Chiquimitío, haremos esfuerzos para hacer la segunda etapa para no dejar obras inconclusas, queda la calle oriente 4, pendiente el colector de Casa de Gobierno y una cantidad importante de cruces seguros, quedan 8 o 9 obras pendientes», agregó Morón.

La disminución de los recursos del fondo, resaltó, «tiene que ver con el recorte y los tiempos en que se ejerce el recurso, no tanto que se nos adeude, el año pasado no nos dieron ni un peso y eran 93 millones los que estaban dispuestos para Morelia y no pudimos ejercer nada porque la administración que se fue no dejó todo lo administrativo sustentado, no pudimos ejercerlo nosotros, no sabemos a dónde se fue».

Comentó que a algunos municipios les otorgaron el 100% del total porque son obras pequeñas y esas pudieron darse sin mayor dificultad, sin embargo, consideró que los municipios más grandes son los más afectados porque las obras son mayores y representan mayor dimensión económica.

Asimismo, confió en que a finales de diciembre podría activarse el Fondo de Estabilización para los estados y municipios y eso va a permitir al Ayuntamiento recuperar los recortes que les hicieron.

En otro tema, recordó que el día de mañana estarán en diversas reuniones en la Ciudad de México, una con Víctor Toledo Manzur, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y otra con alcaldes de ciudades que cuentan con Centro Histórico, «para que vean que hay diferentes visiones, a nosotros nos felicitaron y quieren que les digamos qué es lo que estamos haciendo para mantenerlo así».

Por: Fátima Miranda/RMR