Australia (MiMorelia.com).- El cambio climático desde los últimos años ha comenzado a cobrar factura en el planeta; diferentes fenómenos naturales se han vivido a consecuencia del calentamiento global, como en el caso de Australia, donde el pasado martes 17 de diciembre, la temperatura media fue de 40.9°C, la mayor registrada en la historia de aquel país.

A decir de medios internacionales, esta temperatura superó a los 40.3 grados Celsius que se registró en enero de 2013; sin embargo, el Bureau de Meteorología australiana (BoM) prevé que este miércoles aumente aún más la temperatura y bata un nuevo récord.

Preliminary results suggest that the 17th December was Australia's hottest day on record at 40.9 ºC, with the average maximum across the country as a whole, exceeding the previous record of 40.3 ºC on the 7th January 2013. https://t.co/TKwWBuFPgJ pic.twitter.com/xOFpokoXos

El hecho ha causado alerta en el país, pues Australia pasa por una sequía excepcional, una baja tasa de humedad y fuertes vientos que han contribuido a generar incendios forestales.

🔥 If you see a fire, or your property is under threat, call Triple Zero (000) IMMEDIATELY.

🔥 If you are in an area threatened by a bushfire, follow the instructions of emergency services.

🔥 Stay up-to date on our Facebook or Twitter or the Rural Fire Qld website. pic.twitter.com/hLC0Yn8ni4

— Qld Fire & Emergency (@QldFES) November 8, 2019