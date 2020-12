Reino Unido (Rasainforma.com).- Se registraron 11 casos fuera del Reino Unido de la nueva cepa de coronavirus, en tres países, informó este domingo la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Dinamarca, Holanda y Australia reportaron contagios con la nueva variante de coronavirus, la cual, según autoridades británicas, es más contagiosa.

La OMS pormenorizó que se detectaron nueve casos en Dinamarca, uno en Holanda y otro en Australia.

Ante la situación, la agencia de salud de la OMS hizo un llamado para que toda la comunidad internacional, sobre todo los países europeos, refuercen sus controles sanitarios y compartan información, para hacer frente a este desafío.

In the meantime, we continue to advise people to take all protective measures to prevent the spread of the #COVID19 virus and comply with national authorities’ guidance. https://t.co/CTdAEJ8Pqn

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 19, 2020