Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dibujante Jhon Romita volverá al mundo de Marvel Comics, luego de su participación con Superman durante la etapa de Brian Michael Bendis.

A través de redes sociales, Marvel Comics, destacó que: «Romita ahora traerá su talento indeleble a algunas de las series más icónicas de Marvel”.

John Romita Jr. returns to Marvel! The legendary artist will rejoin Marvel Comics this July: https://t.co/cdQlc8kPXd pic.twitter.com/nb9Vm1Mrs0

— Marvel Entertainment (@Marvel) March 31, 2021