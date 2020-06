Estados Unidos (MiMorelia.com).- La National Basketball Association, más conocida simplemente por sus siglas NBA, regresará luego de varias semanas sin actividad por la epidemia de Covid-19, ahora con un nuevo formato de tan sólo 22 equipos.

A través de un comunicado compartido en su sitio web dieron a conocer que la junta de gobernadores aprobó este jueves un formato competitivo para reiniciar la temporada 2019-20 con 22 equipos que regresan a jugar en una fecha tentativa de inicio del viernes 31 de julio.

Señalan que junto con la National Basketball Players Association (NBPA) trabajan con especialistas en enfermedades infecciosas, expertos en salud pública y funcionarios gubernamentales para establecer un programa riguroso para prevenir y mitigar el riesgo relacionado con Covid-19.

