Por: Andrea Bocanegra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Únicamente 3 de cada 10 personas que fueron ingresadas a un centro penitenciario en Michoacán, reinciden en actos delictivos y vuelven a pisar la cárcel, aseguró la directora técnica del Sistema Penitenciario en la entidad, Miledi Rodríguez Rosas.

Entrevistada en el Cereso para delitos de alto impacto No. 1 de Morelia, donde están recluidas cerca de mil 100 personas por su probable participación en asesinatos, extorsiones o secuestros, reconoció que el abandono familiar es una de las causas por las cuales no se logra la reinserción en la sociedad.

Al respecto, resaltó que el 80 por ciento de las reclusas y el 50 por ciento de los hombres privados de su libertad en el estado, sufren abandono de sus familiares. “Y la sociedad no ve eso, porque si nos apoyara, fuera más sensible ante esta situación. Una persona privada de su libertad puede ser rechazada desde el vientre, un hijo que no quisieron y no lo supieron guiar”, expresó.

La funcionaria estatal aseguró que los 11 centros penitenciarios que hay en la entidad, donde se contabilizan alrededor de 5 mil internos, cuentan con un Programa de Reinserción Social, basado en cinco ejes que son educación, salud, deporte, trabajo y capacitación laboral.

De acuerdo con el plan de actividades, indicó, los internos tienen que destinar una parte de su tiempo para hacer deporte, estudiar y recibir capacitación laboral, sin embargo, aquellos que tienen sentencias superiores a 40 años no desean formar parte de las actividades de reinserción social.

Para finalizar, Rodríguez admitió que Michoacán “se quedó más abajo cuando empezó la reinserción social a nivel nacional, por las carencias de personal, como psicólogos o criminólogos. Apenas este gobernador le está apostando al tema, tanto así que se formó una Comisión Intersecretarial, que preside el secretario de Gobierno”, para verificar los avances en la materia.

AC