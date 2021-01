Reino Unido (Rasainforma.com).- Este lunes el Reino Unido aplicó la vacuna contra Covid-19 que elaboró AstraZeneca en conjunto con la Universidad de Oxford, por lo que es el primer país en usarla.

Esta vacuna es “nacional”, es decir, es la que se elaboró en el Reino Unido de la cual ya hay una disponibilidad de 520 mil dosis para ser distribuidas.

Tras recibir la vacuna, Brian Pinker señaló “estoy muy contento de recibir esta vacuna del Covid hoy y muy orgulloso de que se haya inventado en Oxford“.

‘I’m so pleased to be getting the COVID vaccine today and really proud it is one that was invented in Oxford.’

82-year-old Brian Pinker became the first person in the world to receive the new Oxford AstraZeneca vaccine this morning at @OUHospitals. 💉 pic.twitter.com/nhnd3Sx97m

— NHS England and NHS Improvement (@NHSEngland) January 4, 2021