Reino Unido (Rasainforma.com).- Reino Unido se convirtió en el territorio con más defunciones por habitante por Covid-19 durante la última semana, según datos del portal Our World in Data, vinculado a la Universidad de Oxford.

En este sentido, Reino Unido registró 16.5 muertes por millón de habitantes durante los últimos siete días. República Checa quedó en segundo lugar con 16.3, Portugal con 14.8, Eslovaquia con 14.5, Suecia con 12.6, Eslovenia registró 12.5 y Panamá con 11 muertes por millón de personas.

