Morelia, Michoacán (MiMorelia.co).- El Arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, reiteró que con motivo del 12 de diciembre no habrá actividades religiosas, ni culto público, como las peregrinaciones y misas, y serán privadas.

En conferencia de prensa, el clérigo aclaró que los templos se mantendrán abiertos pero solo para que puedan ingresar las personas a orar a ciertas horas, con las medidas sanitarias correspondientes.

«De hecho no nos estamos comprometiendo a no abrir, nos estamos comprometiendo a no tener culto público, creo que es importante entenderlo. En ese sentido, no habrá culto público, tendremos culto privado, los templos estarán abiertos para las personas que quieran de manera personal orar en el templo», puntualizó.