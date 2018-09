Fabiola Alanís Sámano

“El progreso es imposible sin cambio, y aquellos que no pueden cambiar sus mentes no pueden cambiar nada”.

George Bernard Shaw

Dilemas, razones, sinrazones, emplazamientos, claroscuros, desafíos, traiciones, ajustes, experiencia, perspicacia, futurismos, entusiasmo, esperanza, debates y, al final, una nueva correlación de fuerzas en la conformación de la LXXIV Legislatura Local.

Hay novedades tanto en el frente de la izquierda como en el de la derecha, aunque, a decir verdad, hay una relación simbiótica entre una parte de la izquierda y la derecha que por momentos impide visibilizar quiénes son los unos y quiénes son los otros.

Hay unas relaciones de poder que apuntan a una reconfiguración de las fuerzas políticas en Michoacán. El Congreso es la vitrina de esa nueva reconfiguración, pero también es el espejo de los proyectos en debate en las Cámaras federales; hay, por lo pronto, un emplazamiento público para las y los diputados de los Congresos locales, o adoptan como propias las medidas de austeridad, control del gasto y transparencia de los recursos.

Tienen en sus manos la posibilidad de pasar a la historia como legisladoras y legisladores de nuevo tipo; tienen en sus manos la posibilidad de dignificar la labor legislativa y tienen el talento para hacerlo; tienen frente a sí una coyuntura política inmejorable y una sociedad pendiente, muy pendiente de la cosa pública.

Escuché decir que hay legisladores y legisladoras sin experiencia; no veo en ello una desventaja, veo, por el contrario, una gran oportunidad de desplegar capacidades sin cartabones, sin viejas prácticas y con nuevos bríos. La combinada experiencia de algunos con la frescura de los otros apunta a una interesante combinación de voluntades. Hay, pues, expectativa.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) encabeza la fracción mayoritaria de la LXXIV Legislatura y fijó ya una posición respecto al ejercicio del gasto y a la posibilidad de generar economías por el orden de los 300 millones de pesos; veamos la reacción del resto de las fracciones en los siguientes días. Y es que, a diferencia de otros momentos y coyunturas, las y los diputados tienen la posibilidad de hacer historia, haciendo la diferencia.

Uno no es quién para dar consejos, y menos si no te los piden, pero sano sería dejar de nadar contracorriente y aprender a leer correctamente los signos de los tiempos y la lección del 1 de julio, porque ya no somos los mismos, lo cotidiano de nuestras vidas gira en torno a la posibilidad del cambio, a la posibilidad de transitar por las avenidas que conduzcan al bienestar de las mayorías y a la justicia social; el camino es largo, sinuoso y por momentos intransitable, pero ahí está y no hay marcha atrás.

El Congreso es un espacio privilegiado para el debate, la exposición de las ideas, el acuerdo, el consenso, el disenso; la tribuna es para eso. Ya no somos los mismos, ya no nos conformamos con una democracia a medias y un debate a medias; hay una nueva correlación de fuerzas que juega en favor de la calidad de la democracia.

Enhorabuena, diputados y diputadas de la LXXIV Legislatura; ustedes tienen la palabra.