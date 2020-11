Estoy seguro que, si tienes una empresa, no importa si es grande o pequeña, este año has pasado aceite. Los ingresos han disminuido, los gastos se han mantenido y las utilidades se redujeron. Tal vez necesitas liquidez pero no puedes vender la maquinaria ni los activos que tienes en la empresa porque entonces no tendrías con qué trabajar.

Dentro de las finanzas empresariales existen muchas estrategias que puedes utilizar para darle una inyección de capital a tu empresa y hoy te voy a platicar de una de ellas. ¿Sabías que si tienes maquinaria y equipo puedes venderlo y después pedirle a quien te lo compró que te lo rente? A esto se le llama “Sale Lease Back” (SLB).

Vamos a suponer que a principios de este año compraste algún equipo para tu empresa y te salió en una lana. Semanas después truena esto del COVID y ahora tienes fierros nuevos pero sin usar porque tus ventas bajaron.

Aquí es donde entra el Sale Lease Back. ¿Sabías que puedes venderle esa máquina o aparato a la financiera para luego rentárselo de vuelta y usarlo? Con la venta recuperas tu lana y luego simplemente pagas cada mes para usarlo. Si al final del plazo quieres otra vez ser el dueño del aparato pues le pagas el valor residual y te quedas con él; mientras tanto ya jineteaste la lana durante todo el plazo. Está de poca ¿no?

Esta estrategia te hace un súper paro cuando tu empresa o tú mismo en tu actividad estás pasando por momentos difíciles y necesitas lana. Si te fijas el SLB es una mezcla entre empeñar, rentar y recuperar tus bienes.

Puedes aplicar esta estrategia con coches, maquinaria, equipo, inmuebles y hasta computadoras. Dependiendo del tipo de bien será el plazo del contrato de arrendamiento.

Una cosa súper importante es que en una operación de SLB será con un Arrendamiento Financiero exclusivamente pero la ventaja es que el valor residual sería de ente el 1% y el 5% así que al final pagarías súper poquito si quieres recuperar tus bienes.

Como ves existen muchos instrumentos financieros que tal vez sean desconocidos para ti pero para esto estamos los asesores que te podremos orientar en el tipo de estrategias, productos o servicios más adecuados para resolver tu problema con la lana. Como dice la canción “vamos a platicar las cosas de los dos” y estoy seguro que habrá algo que puede hacer más eficiente tu negocio o actividad.

