Morelia, Michoacán (Boletín).- La Rama Estudiantil del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) del Instituto Tecnológico de Morelia (ITM) tomaron protesta como presidentes de los cinco capítulos de sociedades técnicas y un grupo de afinidad que la conforman.

En la ceremonia encabezada por el subdirector Académico del ITM, Carlos Escudero García, quien acudió en representación del director del plantel, Paulino Alberto Rivas Martínez, tomó protesta a los nueve integrantes a quienes expuso que vienen retos importantes para las instituciones de educación superior, y el Tecnológico de Morelia no es la excepción, por ello impulsará sus fortalezas para incrementar la captación de estudiantil.

En el ITM se tiene un porcentaje de absorción de un 65 por ciento del total de solicitantes, de los cuales un porcentaje similar concluyen su profesión y el incremento de estos números se logrará gracias al esfuerzo de los estudiantes y del personal académico, administrativo y de apoyo de la institución, con actividades como las ponencias, talleres, visitas industriales, congresos internacionales, entre otros que organiza esta rama estudiantil.

“En el Tecnológico de Morelia tenemos más de 13 capítulos estudiantiles que son importantes porque son una oportunidad importante que se agrega al curriculum personal, y que en el campo laboral valoran. Con estas actividades desarrollan sus habilidades y capacidad de liderazgo”, expusó el subdirector.

Durante la ceremonia, el profesor del ITM, Rodolfo Serafín González Garza, Consejero fundador y actual Consejero de la Rama Estudiantil de IEEE en el ITM, expuso que esta asociación técnica fue fundada hace más de 100 años por grandes ingenieros y el objetivo es dar a conocer actividades de ciencia y tecnología con un planteamiento social y humanitario con más de 400 mil miembros a nivel mundial. Michoacán pertenece a la Sección Centro Occidente.

Dentro de los objetivos es promover la ciencia y tecnología, así como el bien de la humanidad, por ello realizan congresos a nivel internacional, publicación en revistas especializadas, así como actividades que impacten al resto de la sociedad como cursos a niños y capacidad a personal de la sociedad en general.

La Rama del IEEE de ITM se fundó en 1989 y anualmente se debe renovar la membresía, realizar trabajo voluntario, organizar cursos, congresos internacionales y actividades para niños.

“Los alumnos que pertenecen a estas sociedades técnicas que son adicionales a la carga horaria regular, son personas que al egresar están capacitados para resolver problemas y es algo que hemos observado desde la creación de esta rama en el propio Tecnológico de Morelia”, aclaró el fundador de la Rama en el Tecnológico de Morelia.

Los estudiantes que tomaron protesta son: Daniela Vieyra Ruiz como presidente de Women in Engineering (WIE); Jesús Felipe Muciño Flores, presidente de Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS); Carlos Alberto Mata Martínez, presidente Power & Energy Society (PES); Jacobo Castro Urieta, Presidente de Computer Society (CS); Diana Elena Urieta, Electron Devices Society (EDS); Javier Alexander Santana Bazán, presidente actual Robotics and Automation Society (RAS); Marco Antonio Gómez Villagomez, Secretario Rama Estudiantil IEEE ITM; Raúl Rodrigo Rodríguez Camacho, vicepresidente Rama Estudiantil y Celeste Rubí Luna, Presidenta de la Rama Estudiantil IEEE ITM.

