Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, manifestó que la renuncia de Carlos Gómez Arrieta como subsecretario de Seguridad Pública, es un acto congruente, para poder facilitar las investigaciones, luego de que se diera a conocer un video en el que se aprecia la tortura de un hombre que presuntamente estaba relacionado con la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa y se escucha la voz del ahora ex funcionario estatal.

«Pero siendo congruentes con que no queremos tapar nada y que somos transparentes, es que al comandante (Carlos Gómez Arrieta) yo le he aceptado separarse de su cargo, no porque demos por bueno ese material, sino por un asunto de congruencia y se diga que lo protegemos o que él se escuda en el cargo público que ha tenido desde el inicio de gobierno, sino para que esté en condiciones absolutas de aclarar esa situación. No es que sea culpable, sino que es un asunto de congruencia», respondió el mandatario estatal ante los cuestionamientos de los medios de comunicación sobre el tema.

El titular del Poder Ejecutivo estatal pidió al gobierno federal, que a través de la Fiscalía General de la República se investigue y aclare el caso de la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

«Yo le pido a la Federación, particularmente a la Fiscalía General de la República que fije su postura, porque esos materiales, repito, manoseados, refriteados, montados no le ayuda a conocer la verdad, ¿qué le pasó con los jóvenes normalistas?, ¿quién los privó de la libertad?, y si es que los hubiesen privado de la vida, ¿quiénes fueron?, que no se pongan a difundir videos, que nos digan quiénes fueron», resaltó.

En ese sentido, el mandatario estatal opinó que el caso de la desaparición de los estudiantes normalistas en Ayotzinapa, «ha estado terriblemente manoseado, desde autoridades federales, estatales, expertos forenses, medios; ha estado muy manoseado. Que casualidad que ahora lo filtran con el comandante Arrieta, cuántos no habrá involucrados en ese proceso de revisión de Ayotzinapa, que a mí me sorprende que lo estén manejando de esa manera, lo hayan armado y después lo hayan subido desde una cuenta creada ex profeso para ello, piensan que no nos damos cuenta, pero sí se da uno cuenta».

Aureoles Conejo confía en que pronto se dé a conocer quiénes fueron los involucrados en difundir este video y con qué propósito se hizo.

«Para qué especulamos, bajo este cielo azul todo se sabe y pronto sabremos quiénes son los interesados; una, en meter ruido en Michoacán o dos, en distraer la atención en lo que realmente queremos que es conocer la verdad, la gente no quiere conocer videos para hacer escándalos».

