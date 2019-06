Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este jueves el presidente Donald Trump anunció que Sarah Huckabee Saners dejará su cargo como portavoz de la Casa Blanca para finales de junio.

After 3 1/2 years, our wonderful Sarah Huckabee Sanders will be leaving the White House at the end of the month and going home to the Great State of Arkansas….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2019