Estados Unidos (MiMorelia.com).- Un reo de California, Estados Unidos ganó popularidad debido a que graba videos en los que muestra cómo cocina desde su celda a través de la red social TikTok.

Combs, ahora de 31 años, sube videos cortos sobre recetas de cocina a su canal (@blockboyjmomey), donde ya cuenta con más de 164 mil seguidores y 1.4 millones de “me gusta”.

De acuerdo con el diario, Jeron prepara los platillos solo con alimentos preenvasados y con un dispositivo de parrilla, que creó con una placa caliente de un horno roto, debajo de su cama de metal.

Combs dijo que aprendió a cocinar en prisión y comenzó a preparar su propio alimento al sentirse insatisfecho con la comida de la cárcel.

Además, indicó que no solo prepara platos para él, sino también para su compañero de celda y amigos en el módulo. Cuando no cuenta con los ingredientes necesarios, recurre a otros reos y con todo lo reunido prepara alguna receta.

