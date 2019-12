Morelia, Michoacán (MiMorleia.com).- Hubo saldo blanco en la celebración de la Nochebuena y la Navidad confirmó el coordinador de Protección Civil y Bomberos de Morelia, Rogelio Rangel Reguera.

“No tuvimos ningún reporte por fortuna ni tuvimos que atender algún reporte por quemaduras o pirotecnia o temas de incendios a casa habitación por corto circuito de árboles de navidad ni intoxicaciones por uso de anafres”.

Destacó que la aspiración es seguir así y continuar con la misma tendencia para el cierre de año.

Comentó que sólo hubo accidentes como los que se atienden a diario que no tuvieron que ver con la conmemoración.

Hubo incidentes pero se consideró que correspondían al tema de “lo cotidiano”.

Rangel Reguera informó que “hubo una riña, un choque en la desviación a Cointzio, un incendio en Gallos de la Hacienda, pero cuando llegaron ya estaba controlado, una persona atropellada en la salida a Salamanca, pero eso es tema de lo cotidiano, es decir, no tuvo que ver con las fiestas decembrinas”.

Recordó las recomendaciones para esta temporada, “que los menores no tengan en su poder o manipulen la pirotecnia, tienen que ser vigilados por adultos, no aventarlos cerca de los vehículos, no traer cohetes en las bolsas por la fricción”.

Añadió que los infantes “no tienen porqué traer petardos en las bolsas, ya con su varita de luces es suficiente con la medida de no alzarla para que no se les queme la ropa”.

Mientras expuso que están a la orden de la Guardia Nacional que es la que convoca por si hubiera necesidad de realizar decomisos de juegos pirotécnicos.

Por: Fátima Miranda/CA