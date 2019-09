Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Este lunes, se ha reportado la caída de Instagram, así lo han denunciado usuarios de varios países.

Los usuarios se dieron cuenta de que la red social no carga el feed ni las historias; estas fallas se registran en Estados Unidos, Brasil, Chile, Rusia, México, Portugal, Francia, Grecia y Reino Unido.

here we go again with another #instagramdown pic.twitter.com/tYAfyPnANn

Según el portal DownDetector, los problemas que presenta dicha aplicación es actualizar el contenido, iniciar sesión o bien agregar historias.

Aquella vez, la mayoría de las quejas se debieron a que no se podían ver las nuevas publicaciones, ni se actualizaban las historias.

Me on my way to Twitter to see if Instagram is down #instagramdown pic.twitter.com/sQvadtV4H6

— The Social Fever (@Goon_Squaddddd) September 9, 2019