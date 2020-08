Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como si la complejidad de regresar a clases de manera virtual no fuera ya una odisea para alumnos y profesores, este lunes cuando en México comenzó el ciclo escolar 2020-2021 usuarios reportaron la caída de la plataforma Zoom.

A través de Twitter este día desde temprana hora internautas comentaron que la plataforma que sirve para realizar videoconferencias con gran número de asistentes se cayó.

Por si fuera poco la caída fue mundial, así lo constata un tuit de una escuela de el condado de Williamson, Texas, en Estados Unidos, quienes dieron a conocer a través de sus redes sociales que «Zoom nos ha informado que están implementando un parche para solucionar el problema. Estamos esperando que sus ingenieros determinen cuánto tiempo llevará implementar el parche».

We are aware of issues with Zoom this morning. Zoom has informed us they are deploying a patch to fix the issue. We are waiting for their engineers to determine how long it will take to deploy the patch.

