Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor ha reportado la muerte de, al menos, 10 bebés a causa del uso de la cuna de la marca Fisher-Price.

A decir de la advertencia dada a los consumidores, las muertes de los bebés se han registrado desde 2015 y entre las causas se encuentra el uso de la cuna Rock’n Play y es que según los reportes, los menores murieron a consecuencia de volcar de la cuna.

La Agencia de Protección a la Salud del Consumidor estadounidense (CPSC) preciso que los menores fallecidos tenían más de tres meses.

Por ello han comunicado a los consumidores dejar de utilizar el producto cuando el bebé supere los tres meses de vida.

Al respecto la empresa Fisher-Price ha externado que el uso de la cuna es para bebés que aún no pueden voltearse o girarse.

Today, the Consumer Product Safety Commission (CPSC) & Fisher-Price issued an alert warning parents and caregivers to discontinue use of the Rock 'n Play Sleeper when infants begin to roll over. Click here to learn more about a safe sleep environment: https://t.co/wrDeE3Trl7 pic.twitter.com/qXvEbf6ZgQ

— Fisher-Price® (@FisherPrice) April 5, 2019