Alguien me llamó "#INTENSO" alguna vez, yo lo tomé a mal. Me hizo sentir que no está bien querer tanto o no debo apasionarme tanto cuando hago algo. Intenso es lo que soy , y hay quienes me quieren por eso; por intenso he hecho cosas que nunca pensé; por intenso dejé todo y me arriesgué; soy intenso cuando quiero a alguien , soy intenso cuando me subo a un escenario, soy intenso cuando le meto al gym y me propongo metas. Yo sólo me acordaré de esta vida , así que me la voy a pasar a toda madre! Y tú, eres intens@?