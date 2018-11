Por: Adoración Araiza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- La mañana de este viernes se reportó un tiroteo en Topsail High School, ubicada cerca de la costa en Hampstead, Carolina del Norte, Estados Unidos.

BREAKING NEWS UPDATE: traffic moving slowly by topsail High. Students in surrounding schools on lockdown. @wectnews pic.twitter.com/u950Fss8wp

— Gabrielle Williams (@GSWilliams_News) November 9, 2018