Por Alejandra Villa

Texas (Rasainforma.com).- Al menos 20 personas han resultado heridas de bala por los disparos de un individuo que ha sido ya detenido en la ciudad de Midland, en el estado norteamericano de Texas, según ha informado la Policía.

Reported video from one scene of the active shooting in Texas pic.twitter.com/6ckN1eCGKT

— 👀 (@lyddapalestine) August 31, 2019