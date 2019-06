Por: Alina Espinoza

China (Rasainforma.com).- Durante la noche de este lunes, un sismo de magnitud 5.8 sacudió a la provincia china de Sichuán, dejando al menos dos muertos y 19 heridos, indicaron las autoridades y medios locales.

After last night’s powerful #earthquake in #Sichuan Changning, which killed 6 and injured 75 people, disaster relief teams from the Red Cross Society of #China bring tents & family packages. pic.twitter.com/UNsdFRyT9J

— IFRC Asia Pacific (@IFRCAsiaPacific) June 17, 2019