Ciudad de México (MiMorelia.com).- Durante la conferencia de prensa suscitada esta mañana en Palacio Nacional, un reportero de Tamaulipas identificado como Mario Segura, se hincó para pedirle al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que le diera la palabra.

A través de la transmisión del Gobierno Federal se observó a uno de los periodistas sobre el piso de Palacio Nacional con la mano levantada.

“Párate, yo te voy a escuchar, pero párate, ahorita te voy a escuchar, esto es muy interesante, todos tiene derecho y hay tiempo para todo, hay más tiempo que vida”, expresó AMLO al tiempo que el reportero regresó a su silla y esperó su turno para cuestionar al mandatario.

Sin embargo, cuando Mario Segura obtuvo su participación, dijo que se vio en la necesidad de hincarse debido a que temía retirarse sin poder participar en la conferencia matutina porque venía desde Tamaulipas a la Ciudad de México, y agregó:

“Me arrodillé porque en otras ocasiones que me he levantado y estoy molestando a compañeros de cámaras para no molestarlos a ellos, pero para sí estar marcado que yo quiero hablar, no porque lo ve a como un Dios, es un presidente de un país, es un ser humano como nosotros”.

Y que además no quería perder la oportunidad de cuestionar al presidente en temas sobre seguridad y empleo en su estado.

“Los que venimos foráneos no tenemos oportunidad más que venir un día con mucho esfuerzo”.

Cosas que pasan en #LaMañanera Un reportero se hinca para pedirle la palabra a @lopezobrador_ pic.twitter.com/h6EthwoGgv — Salvador Zaragoza A. (@SalvadorZA) March 4, 2021

Por: Redacción/E