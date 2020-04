Ciudad de México (Rasainforma.com).- Las videollamadas se han vuelto esenciales en estos días de confinamiento para cumplir con las actividades laborales, sin embargo, hay quienes viven momentos bochornosos que seguramente recordarán por mucho tiempo.

Tal es el caso de un reportero identificado como Will Reeve, quien pese a arreglarse con un elegante saco para una transmisión en vivo con el programa “Good Morning America” de la televisora ABC, no se percató de un pequeño descuido que ya le dio la vuelta al mundo.

Sin duda, el periodista se preocupó de estar impecable de la cintura para arriba, pensando que era lo único que saldría en plano, pero al no ajustar el plano de la cámara como él creía, la toma se amplió y terminó mostrando de más.

I have ARRIVED*

*in the most hilariously mortifying way possible https://t.co/2NQ85QEJVr

— Will Reeve (@ReeveWill) April 28, 2020