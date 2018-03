Morelia, Michoacán (Boletín).- “Este es el inicio más importante que ha marcado el Ayuntamiento de Morelia para favorecer a los ciudadanos que viven en nuestro municipio, con un proyecto de salud precisamente en el sitio donde más carecen de estos servicios los ciudadanos no derechohabientes”, expresó el presidente de la Comisión de Ciudad Limpia y Saludable del Consejo Ciudadano de Morelia, Jorge Mancebo del Castillo, en el marco de la puesta en operación de la Clínica Municipal “Dr. José Pilar Ruíz Neri”.

Cientos de morelianos de las más de 120 colonias, conjuntos habitacionales y tenencias del Poniente de la ciudad que serán beneficiadas con este proyecto, se dieron cita a la puesta en marcha de la clínica, que se traducirá en un mayor bienestar social, al evitarles grandes trayectos de traslado para acceder a los servicios de salud.

En ese contexto, la ciudadana María Teresa Herrera Tovar, de la Comunidad de Iratzio, reconoció que no esperaba contar con un espacio de atención de esta clase cerca de su hogar: “Me quedé muy sorprendida de ver la Clínica de todo lo que tiene. Me voy impresionada porque la verdad de este lado no teníamos absolutamente nada para que nos den atención médica. Pienso que el presidente Alfonso Martínez está preocupado porque los morelianos tengamos médicos y acceso a los servicios”.

De manera similar, Enrique García González, habitante de Villas del Pedregal, enfatizó que la clínica se construyó de forma sumamente oportuna por la actual administración Municipal, al estar cerca del conjunto habitacional más grande de Morelia y uno de los más importantes a nivel internacional.

“Es una satisfacción, una enorme alegría que haya volteado su vista a este lado Poniente de la ciudad, son muchas las colonias que se van a ver beneficiadas con esta obra tan importante; sobre todo nosotros que estamos en uno de los fraccionamientos más grandes a nivel Latinoamérica, como lo es Villas del Pedregal”, expuso el ciudadano.

En tanto que Alejandro Ponce Aguilar, profesor del fraccionamiento Villas de la Loma, señaló que contar con servicios de salud cerca de sus hogares será de beneficio económico para numerosas familias, ya que de otra forma tendrían que invertir mucho tiempo y recursos para trasladarse a los servicios de salud al otro lado de la ciudad.

“Es agradable que se preocuparan por el traslado. Hay varias madres de familia que se preocupan por la distancia, es mucho tiempo. Qué bueno que están haciendo crecer los servicios de salud que nos hace falta mucho en la salida a Quiroga”, dijo el docente Alejandro Ponce Aguilar.

De esta manera, el Ayuntamiento de Morelia, encabezado por el Alcalde Alfonso Martínez Alcázar, reitera su vocación como un Gobierno que escucha a la ciudadanía y les entrega las obras que requieren para elevar su calidad de vida en todos los puntos de la Capital Michoacana.

