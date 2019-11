Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Comité de Administración y Control reprobó el informe financiero correspondiente al último trimestre de 2018, por presunta falta de información, mismo motivo por el cual no han transitado los informes correspondientes al primero, segundo y tercer trimestres del presente 2019.

En la sesión ordinaria celebrada este jueves, la presidenta de citado comité, Yarabí Ávila González, solicitó al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Antonio de Jesús Madriz Estrada, que por escrito y de manera formal le conteste la razón por la cual el Cuarto Informe Trimestral de 2018 no ha sido integrado en el orden del día, pese a que se cumplió con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica.

Alrededor de 21 diputados de distintas fracciones partidistas asistieron ayer a una reunión privada convocada por la presidenta del comité de Administración, Yarabí Ávila, para informar a los 40 diputados los motivos por los cuales no se han turnado al Pleno los informes financieros, y, por qué se reprobó el último informe relativo al 2018.

Entrevistada, la legisladora priísta informó que en esa mesa de trabajo acordaron solicitar a la Junta de Coordinación Política una reunión con los 40 diputados, para elaborar en conjunto la propuesta de presupuesto del Congreso para el próximo 2020, y, conocer cómo se han ejercido los recursos este año.

Puso en evidencia que hay “incongruencias” entre la información generada por la legislatura pasada y por la actual, toda vez que la primera señaló que las finanzas estaban “sanas” y la segunda reportó al cierre de 2018 un déficit por 25 millones de pesos.

“El compromiso con todos, por parte del Comité de Administración es no pasar nada al Pleno si nosotros no tenemos la información y menos firmar, eso lo debe de tener muy claro la Junta de Coordinación y atenerse a las consecuencias, si nosotros no tenemos claridad en eso estamos muy bien pasados. No hay dinero de por medio, no estamos negociando cargo, yo lo que estoy negociando es mi tranquilidad cuando termine esta legislatura eso no tiene precio”, advirtió.

Ernesto Núñez desliza posible remoción del secretario de Finanzas del Congreso

El legislador por el Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez Aguilar, quien fue uno de los tres coordinadores parlamentarios que acudieron a la reunión de ayer, y a la vez forma parte del Comité de Administración y Control, coincidió en que era importante comunicar a sus homólogos que por falta de información reprobaron el último informe trimestral de 2018, y, están retrasados en los tres informes trimestrales relativos a este año.

“Nos hemos cansado de mandar oficios, citamos tres veces al secretario (de Finanzas del Congreso) no fue, y por eso la desesperación y la convocatoria a esta reunión”, exclamó, sin dejar de referir que una consecuencia ante tal omisión podría ser la remoción del titular de esta área.

Cuando fui presidente del Congreso no tuve acceso a información financiera: Antonio Salas

En charla por separado, el panista, José Antonio Salas Valencias, quien durante el primer año legislativo se desempeñó como presidente de la Mesa Directiva del Congreso, evidenció que cuando ostentó ese cargo tampoco tuvo acceso a la información financiera.

Cuestionado sobre si como panista apoyaría la remoción de un funcionario que fue colocado por la misma bancada albiazul, contestó que la fracción tomó el acuerdo de apostar por la legalidad.

“No vamos a proteger este tipo de situaciones. Yo no vengo aquí a enjuiciar a nadie, a culpar a nadie, ni a exonerar a nadie antes de tener las pruebas, yo lo que quiero es tener información que ni siquiera como presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado tuve en su momento”, planteó.

Por: Sayra Casillas/RMR