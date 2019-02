Morelia, Michoacán (Boletín).- El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) rechaza el recorte presupuestal que se hizo al programa de Estancias Infantiles, al reducirse de 4 mil millones de pesos a un aproximado de 2 mil millones de pesos, para el Ejercicio Fiscal 2019.

Ante la preocupación que persiste entre las madres de familia por el recorte presupuestal a las estancias infantiles de la Secretaría del Bienestar, antes Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Soto Sánchez, hizo un llamado al Gobierno Federal para que se haga una revisión exhaustiva y se pueda seguir operando el esquema.

Soto Sánchez refirió que es un área sensible, y que al no seguir financiándose se afectaría el desarrollo de las niñas y niños, porque estarían limitándose los servicios en las estancias infantiles, por ello, “es necesario, que se haga una revisión a fondo, y si se detectan vicios o corrupción como lo han mencionado algunas autoridades, entonces, corregir e incluso hacer nuevas reglas de operación, pero que no se deje de atender a las niñas y niños”, apuntó.

En ese sentido, Verónica Naranjo Vargas, Secretaria de Equidad de Género del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), externó su preocupación por el recorte que se hizo al presupuesto dirigido a estancia infantiles en el paquete económico 2019.

“Nos parece lamentable que en este tema tan delicado no se esté poniendo la atención adecuada, a nivel nacional se habla que estarían siendo afectadas 265 estancias infantiles y más de 8 mil niños, por lo que hacemos un llamado al Gobierno Federal para que se tomen las acciones necesarias y no se deje desprotegidas a las madres de familia y sus hijos”, resaltó Verónica Naranjo.

Dijo no coincidir con las declaraciones que hizo el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, en el sentido que se les entregará el dinero a las madres y padres de familia y que ellos a su vez, estarían en libertad de entregárselo a las abuelas para que ellas cuiden de sus niños, “es una visión no del todo correcta ya que las estancias infantiles estimulan el aprendizaje e independencia de las niñas y niños y en el hogar, por más amor que puedan brindar los abuelos, no están capacitados para atender a los infantes.

Flv Nz