Reprueban diputados Cuenta Pública Estatal 2016

Morelia, Michoacán (Boletín).- Por encontrar deficiencias, omisiones, e inconsistencias graves, así como no apegarse a la legislación aplicable y no reflejar de manera razonable la situación financiera de la Hacienda estatal, del gasto público y la evaluación al desempeño institucional y de los servidores públicos, el pleno de la LXXIII Legislatura no aprobó la Cuenta Pública de la Hacienda estatal correspondiente al ejercicio fiscal del Año 2016.

El dictamen presentado por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, fue con base en el Informe de Resultados de la Revisión, Fiscalización y Evaluación a la Cuenta Pública realizada por la Auditoría Superior de Michoacán, el cual tuvo como resultado del trabajo de revisión y fiscalización, un total de 175 observaciones y 80 recomendaciones.

En dicho informe elaborado por el órgano técnico del Congreso del Estado concluyó que las cifras de los estados financieros presentan diferencias respecto de la información que proporcionaron los Poderes del Estado y Organismos Autónomos, asimismo no incluye la información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Además, en los registros contables se identificaron importes representativos en bancos que se mantenían en partidas de conciliación, que conforme a la operación financiera realizada afecta directamente el patrimonio de la Entidad.

Asimismo, se presentaron registros de “asientos contables” cuyo efecto consistió en la disminución del pasivo al afectar la cuenta de Proveedores por Pagar a Corto Plazo; utilizando como contracuenta Resultado de Ejercicios Anteriores, sin tener evidencia de la liquidación de las obligaciones contraídas, o en su caso, la prescripción de dicha obligación, por lo que la razonabilidad de los registros contables deja de reflejar la situación real del patrimonio del Estado.

Por lo que los diputados dictaminaron que el Estado de Situación Financiera del Gobierno del Estado al 31 de diciembre de 2016, no presenta razonablemente la Situación Financiera del Estado; la Información Programática, Presupuestaria y Financiera no permite evaluar el cumplimiento de los objetivos o verificar si se alcanzaron las metas establecidas en los programas de las dependencias y entidades obligadas a rendir cuentas al Congreso del Estado; lo que no permite hacer una Evaluación del Desempeño de los servidores públicos responsables de aplicar los planes y programas de gobierno.

Finalmente, el Pleno legislativo exhortó a los Poderes del Estado, Órganos Autónomos y todo aquel ente que ejerza recursos públicos para que cumplan con lo señalado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado, a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable y a las Normas de Información Financiera Aplicables al Sector Gubernamental, a efecto de que sea de manera plena el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.

