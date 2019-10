Nigeria (MiMorelia.com).- Por segunda vez en lo que va del mes, se ha logrado el rescate de menores de edad en Nigeria, retenidos, ahora fueron 300.

Golpeados, privados de alimentos, encadenados y en condiciones infrahumanas, fueron localizados y rescatados 300 niños quienes presentaban agresión sexual.

A decir de los primeros reportes de las autoridades el edificio se encuentra en la ciudad de Katsina y fue localizado luego que dos menores que se encontraban ahí escaparan y pidieran ayuda.

“Varios de los rescatados fueron enviados al hospital debido a los malos tratos que sufrieron, algunos no pueden caminar porque estuvieron encadenados durante varios años”, dijo el vocero de la policía estatal de Katsina, Gambo Isa, a The Associated Press.

Fuentes extraoficiales informan que dicho edificio fungía como escuelas regentadas con maestros islámicos en donde algunos padres ingresaban a sus hijos para «remodelar su carácter».

«Mis padres me trajeron aquí porque creían que me curaría de mi impulso por robar cosas. Pero aquí nos pegaron, nos mataron de hambre y nos sometieron a condiciones inhumanas», declaró Abubakar Saminu, menor rescatado.

Por: Redacción/CA