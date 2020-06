China (MiMorelia.com).- Un total de 700 gatos fueron rescatados por activistas de derechos de los animales, los cuales iban a ser sacrificados para servir como alimentos en restaurantes en el norte de China.

Estas personas denuncian que existe una red de tráfico de animales dentro de China, mismas que venden gatos y otros animales a los restaurantes para ser servidos como comida, pese a la prohibición del consumo de gatos y perros en algunas ciudades del país asiático tras la pandemia del coronavirus, según información de Excélsior.

En un video difundido posteriormente, se puede ver a la policía local llegando al lugar. Los animales fueron trasladados a un hospital veterinario para una valoración médica.

An estimated 700 Cats RESCUED in Linfen, Shanxi province, China 🇨🇳 June 11, 2020

A backyard guesthouse had found a hoarding den with hundreds of cats of unknown origin imprisoned in cages. Because of injuries and lack of water, there was constant screaming. pic.twitter.com/4kB6VQWzLi

— Nomaly (@OnlyNomaly) June 12, 2020