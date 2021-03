Inglaterra (MiMorelia.com).- Hace unos días se viralizó un video en el que se aprecia como el personal de la Brigada de Bomberos de Londres rescata a un gato que estaba atrapado en un árbol durante dos días.

Los bomberos con ayuda de una escalera bajaron al gato lentamente para no causarle ningún daño, el gato se encontraba a 7 metros de altura.

Come on down! This cool cat saved #Norbury firefighters’ legs by climbing down their ladder by itself #thisweek https://t.co/aYRaH8BtXR pic.twitter.com/tIKS0iG0YG

— London Fire Brigade (@LondonFire) March 7, 2021