Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán A.C. (AIEMAC), Carlos Enríquez Barajas, opinó que con el confinamiento obligatorio que se anunció en la entidad solamente se reforzarán las medidas sanitarias, como es el de sana distancia, ya que había sectores de la población que no acataban las recomendaciones y asistían a eventos sociales o a los tianguis con el riesgo de propagar el Covid-19.

En entrevista con MiMorelia.com, posterior al anuncio del gobernador del estado, el dirigente de AIEMAC, señaló que, en el caso de los municipios con más contagios, como es Lázaro Cárdenas y Morelia, todavía el fin de semana pasado se vieron actividades o una concentración de personas en eventos deportivos o en los mercados sin acatar recomendación sanitaria alguna.

“En ese sentido, vemos muy bien que el gobernador exponga un plan de contención en el tema de salud, por lo menos en el tema de sana distancia, de refuerzo en el cumplimiento de las recomendaciones, que esto pueda hacer que esto nos guardemos, porque este fin de semana lo que pasó en Lázaro Cárdenas, o en el “audi” de la capital michoacana con mucha gente, de alguna u otra manera no terminamos por entender la gravedad de esta situación”, subrayó.

Carlos Enríquez Barajas abundó que la decisión del mandatario estatal es como respuesta ante aquellos ciudadanos que no terminan por comprender que al haber mayor número de contagios por el Covid-19 se pueden saturar los hospitales, y después “se va a señalar al Sector Salud como el principal problema cuando la gente estuvo en bautizos, bodas, torneos de futbol, no se vale no colaborar y no ser sensibles a lo que está pasando”.

El dirigente empresarial insistió en por el hecho de que haya grupo de personas que no acaten las medidas sanitarias son insuficientes las acciones que también se puedan tomar en los establecimientos o centro de trabajo para el cuidado de sus empleados, ya que están contacto con el exterior una vez que terminan sus jornadas.

“El ver que empresas inviertan en protocolos, tiempos de capacitación y que cuando pasas la barda en el tianguis que está fuera de tu negocio no pasa nada, la verdad es muy desesperante porque no es equitativo que unos miembros de la sociedad si cumplan y otros no, que nadie diga nada, en algunos bancos veías la sana distancia en las filas, en otros no”, agregó.

Por: Josimar Lara/R