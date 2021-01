“Siempre es el momento adecuado para hacer lo correcto”

Martin Luther King, Jr.

Son las 3 de la mañana el sudor y el calor por todo el cuerpo comenzaron; al día siguiente había trabajo, tomé en una pastilla y por un momento sentí alivio al no percibir más síntomas, así que me levanté y como todos días luego de arreglarme busqué mi cubreboca, me cercioré de llevar conmigo mi spray antibacterial, mis toallas y listo un día más.

Sin embargo, al paso de las horas comenzaron a presentarse los síntomas que tanto me temorizaron desde hace casi un año que fue dada a conocer la pandemia del coronavirus; al dolor de cabeza le acompañó de una leve tos y una punzada en el pecho, traté de no espantarme pero mientras pasaban las horas tenía que hacerlo, porque cerca de mi ya habían brotado casos positivos, así que decidí hacerme la prueba y el resultado fue lo que tanto temor tenía, dí positiva.

Cómo me contagié, no recuerdo con certeza sólo sabía que el virus ya estaba en mi cuerpo y debía asumir todas las medidas sanitarias establecidas para que no avanzara y sólo con la esperanza que su efecto fuera el menos mortal para mi organismo, afortunadamente así fue.

Durante las fiestas decembrinas, no visité centros comerciales, me contuve de acudir a lugares concurridos, traté de hacer las compras de alimentos básicos en las tiendas locales dónde existiera menor afluencia de personas y a pesar de los cuidados resulté positiva.

Por ello hoy celebro que finalmente en Michoacán el uso del cubreboca sea obligatorio y lo hago porque sé que ello podría disminuir el caso de personas infectadas, se preguntará usted ¿pero de que sirve sí ya resultaste positiva? porque así tal vez quién o quienes me contagiaron por lo menos serán obligados a portarlo en todo momento y con ello reducir el número de casos y contagios.

La ley estatal que fue aprobada esta semana excluye de dicha obligatoriedad a los pacientes inmunodepremidos, asmáticos, con fibrosis quística, cáncer, lesiones faciales, personas con trastornos cognitivos y discapacitados.

La obligatoriedad del uso del cubrebocas es para todo el territorio estatal, en vías y espacios públicos, de lo contrario la ley establece la posibilidad en caso de omisiones tajantes de sanciones que podrían ir desde lo económico hasta el arresto domiciliario por 36 horas.

Algunos pensaran que la medida es estricta, pero no lo es cuando está en juego la vida de quienes están a tú alrededor.

Lo interesante de esta nueva medida obligatoria será para las futuras visitas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador quien tajantemente desde el inicio de la pandemia y sólo por interés político con otros países se ha visto obligado a portar el cubrebocas, a pesar de que los integrantes de su gabinete de salud lo han decretado como una medida fundamental para evitar la propagación del virus.

¿Será que acatará la medida?, ¿Será sancionado? O como diría su amiga Elena Poniatowska en su reciente entrevista al hacer referencia a Andrés Manuel López y asegura que “él no hace caso a nadie”

Sabemos que la pandemia va para largo, por ello también otros estados como: Morelos, Colima, Zacatecas, Sonora y Durango, han decretado la obligatoriedad del uso del cubrebocas, pero su uso no depende de la obligación que nos hacen tener las autoridades, ello debe iniciar por nosotros mismos y asumir la responsabilidad con nosotros y el resto de tú entorno, así como extremar las medidas independiente que nos cuidemos.