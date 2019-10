Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Raúl Cárdenas Navarro, aclaró que el joven implicado en la agresión de un comerciante de la tercera edad, no es estudiante de la Casa «Isaac Arriaga», porque concluyó sus estudios el año pasado.

Aseguró que la mañana de este jueves, las autoridades de la máxima casa de estudios confirmaron que la persona señalada en algunas fotografías dadas a conocer en redes sociales como presunto responsable de la agresión, ya no es estudiante matriculado de la UMSNH, toda vez que culminó sus estudios en 2018, aunque aún no se ha titulado, pero no tiene actualmente ninguna relación con la institución educativa.

Sin embargo, Cárdenas Navarro manifestó que el joven en su momento sí fue morador de la Casa del Estudiante «Isaac Arriaga».

Ante pregunta expresa de los reporteros, el rector de la Casa de Hidalgo, lamentó que un «comentario» en redes sociales haya escalado a tal grado de implicar a moradores del albergue estudiantil que se ubica en la Plaza de San Agustín.

El rector nicolaita informó que después de la noticia, se puso en contacto con el fiscal general del Estado, Adrián López Solís, para ponerlo al tanto de la situación y aclarar las versiones que se difundieron en las redes sociales y algunos medios de comunicación.

Durante entrevista, Cárdenas Navarro, aseguró estar en la disposición de contribuir, si así se requiere, con la Fiscalía del Estado en la investigación que se lleva a cabo en contra de la persona que agredió a un comerciante en el Centro Histórico de Morelia.

Anticipó, que antes de que culmine el 2019, se presentará ante el Consejo Universitario una propuesta para mejorar los protocolos de seguridad a las Casas del Estudiante con la finalidad de que exista orden en los albergues, y se eviten situaciones como la del comerciante.

Detalló que este mecanismo será analizado antes con los moradores de las Casas y después pasará a discusión de los integrantes del Consejo, pues también se busca que los jóvenes cuenten con «condiciones dignas».

RMR