Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La administración municipal, encabezada por el hoy edil con licencia Alfonso Jesús Martínez Alcázar, envía una carta aclaratoria rechazando la investigación de este medio publicada el día 22 de mayo de 2018 en las ediciones impresa del periódico Publimetro y digital del portal MiMorelia.com. De acuerdo con la legislación vigente, ambos medios publican íntegramente la carta aclaratoria, y agregan la respuesta del reportero a las afirmaciones contenidas en ella.

Respecto de la afirmación “el pasado 11 de mayo se realizó una revisión al polígono, con lo cual se acredita que no hubo daño en la zona”, este reportero señala que cabe remitirse al instructivo emitido el pasado 25 de mayo del año en curso a las 10:10 horas por la Procuraduría de Protección al Ambiente al ciudadano Rubén Alvarado Santos, del cual se tiene copia, y que indica que en la zona en cuestión sí hubo violación al decreto de protección, que ya se solicitó un estudio de daños y que se impondrán medidas compensatorias y multas. De tal manera, es una dependencia externa –en este caso la Procuraduría de Protección al Ambiente–, y no Publimetro ni este reportero, quien avala que es falso que no hubo daño en la zona, como al parecer la administración municipal encabezada por el edil con licencia Alfonso Jesús Martínez Alcázar pretende hacer creer a los morelianos.

Respecto de que la nulidad del oficio número SDMI-DOU-RU-4137/17 “tiene el mismo efecto que el juicio de lesividad pero con mayor celeridad”, se trata de un tema que compete a los expertos pero que, de cualquier manera, es objetado por al menos dos regidores del Cabildo y por abogados independientes consultados por este medio; una afirmación que, además, se contradice de manera directa con lo expresado con anterioridad por el ciudadano Alfonso Jesús Martínez Alcázar, quien el día 13 de abril de 2018 afirmó que el Ayuntamiento sí interpondría un juicio de lesividad. El hecho de que una nulidad podría ser revertida por el ciudadano Rubén Alvarado Santos mediante recursos legales es opinión de juristas externos y no de este medio ni del reportero que elaboró la nota. De tal manera, se recomienda al edil y a su equipo jurídico canalizar su réplica a quien corresponda.

Respecto de la demanda de Carlos Garfias Merlos, cabe destacar la demanda civil interpuesta por la Arquidiócesis de Morelia A. R., que en la actualidad se tramita en el Juzgado Primero de lo Civil de esta ciudad y Distrito Judicial bajo el número de expediente 219/2018, que hace constar plenamente que se trata de un juicio no sólo contra Rubén Alvarado Santos, sino también contra instancias municipales, entre ellas el Ayuntamiento y el presidente constitucional de la ciudad de Morelia.

La Arquidiócesis presentó la demanda el día 8 de marzo del año 2018, pero el Ayuntamiento de Morelia apenas anuló el oficio número SDMI-DOU-RU-4137/17 el día 26 de abril del año 2018, es decir, casi dos meses después de haber sido demandados.

En términos legales, con esta anulación el Ayuntamiento se allana a las pretensiones de la parte demandante, pero no pierde su calidad de demandado en juicio. Por último, cabe destacar que abogados expertos indican a este reportero que en la ley no se distingue que una nulidad y un juicio de lesividad sean opcionales o que su aplicación quede bajo arbitrio de la autoridad municipal; por el contrario, la ley hace constar claramente los supuestos en los que corresponde aplicar el juicio referido. Los mismos juristas indican que, con fundamento en el artículo 13 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, el Ayuntamiento incumpliría la ley al no iniciar un juicio de lesividad.

Respecto de la “supuesta irregularidad” cometida en la zona en cuestión, misma que el Ayuntamiento niega, cabe destacar que el párrafo literalmente dice “la supuesta irregularidad fue tal que la Arquidiócesis de Morelia demandó a la administración encabezada por el independiente Alfonso Martínez”. En ningún momento se afirma que el edil sea responsable de esa supuesta irregularidad.

Respecto de que “no se consultó a las autoridades municipales para conocer su versión de los hechos”, este reportero confirma dicha aseveración por cuanto se trata de una investigación basada en la exposición de documentos oficiales obtenidos por diversas vías, por lo que la opinión de las autoridades municipales es irrelevante.

Finalmente: la carta aclaratoria enviada a este medio no dice palabra alguna respecto del contenido principal de la nota (que es el riesgo de una subdivisión que adoleció de numerosas irregularidades). De tal manera, este reportero agradece a la autoridad municipal por autentificar la veracidad y la calidad del trabajo periodístico expuesto el pasado 22 de mayo bajo el título “La trama con la que el ayuntamiento podría desabastecer de agua a los morelianos”. Hasta el momento, la pregunta que motivó el reportaje sigue en pie: ¿por qué el Ayuntamiento de Morelia permitió el avance irregular de una acción que, de concretarse, afectará irreversiblemente el futuro de los morelianos?

Atentamente

Eduardo Pérez Arroyo

Periodista Publimetro-MiMorelia