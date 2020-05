Estados Unidos (MiMorelia.com).- Un restaurante de Maryland, Estados Unidos, utiliza mesas protectoras destinadas a separar a los clientes y mantenerlos a metro y medio de distancia, recurso con el que el establecimiento se prepara para la etapa de reapertura en tiempos de la pandemia por el Covid-19.

ICYMI: Fish Tales in Ocean City is finding creative ways to keep their customers safe during the pandemic. On Saturday, the team here rolled out these new “social distancing tables,” and they’re hoping they’ll be allowed to make them available to customers soon. pic.twitter.com/HR3UzLHOxO

— Camila Fernández (@CamilaFNews) 18 de mayo de 2020