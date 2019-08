View this post on Instagram

Les comparto un fragmento de mi participación hoy en el Senado de la Republica en el marco del día internacional al de la juventud, como parte del parlamento abierto rumbo a la nueva Ley General de juventudes. Agradezco la invitación, la dedicación y el compromiso para con los jóvenes que tiene la senadora Kenia López Rabadán @kenialopezr En presencia de muchas figuras juveniles nacionales, y demás Senadores, muy orgulloso de representar a mi universidad, a la H. Facultad de derecho de la UNAM y a los jóvenes deportistas. Mi participación completa se encuentra en el canal del congreso como la tercera parte del foro rumbo a la ley general de juventudes : ) Y sostengo lo que dije: ningún medallista, ningún deportista, empezó su preparación este primero de diciembre de 2018. En 2011 el presupuesto del deporte era de 4mil 40millones de pesos, hoy, con la austeridad republicana es de 2mil 369millones. Este no es un triunfo de la 4T Como conclusión de mesa de trabajo esperamos que nuestros legisladores tomen en cuenta e incluyan en la ley lo Sifuentes puntos: •estructurar metodología básica deportiva en los planes de estudio de educación básica en todo Mexico •que sea responsabilidad de CONADE fomentar deportes olímpicos, obtener diagnósticos de los deportistas, regenerar infraestructura y detectar talentos • crear métodos de control a la asignación de becas FODEPAR • Que sea obligación del estado Garantizar infraestructura básica pata el acercamiento al deporte en todos los niveles •que se destine más presupuesto a la cultura física para prevenir enfermedades cardiovasculares •seguimiento a los atletas de alto rendimiento con metodología necesarios dependiendo de la disciplina •que sea responsabilidad de los gobiernos locales, ya sea municipal o alcaldía, la creación de políticas públicas relacionadas con el deporte para la prevención del delito y de las adicciones •destinar presupuesto pata continuar con el funcionamiento de los centros deportivos • garantizar espacios públicos y gratuitos paga el desarrollo integral de la juventud a través del deporte • reconocer el derecho al deporte de todos los jóvenes de la comunidad LGBTI •garantizar que los espacios destin