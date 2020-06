Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La relación de Bárbara de Regil y Fernando Schoenwald está inmersa en la polémica luego de que resurgiera un audio filtrado por la revista TV Notas en el que el esposo de la actriz la acusó de infiel y la corrió de su casa cuando ella se encontraba desnuda.

En el audio, filtrado por la revista en 2016, se escucha a Schoenwald humillar a la actriz y llamarla “naquita”, luego de supuestamente encontrarle mensajes de otros hombres en su celular.

En la discusión, Fernando le dijo a su ahora esposa “te odio”, e incluso se puede escuchar que en un momento el hombre aventó algunos objetos de tan enojado que estaba.

A continuación, la pelea:

Fernando: “Te odio a partir de hoy”.

Bárbara: “Ok”

F: “¿Por qué mejor no te largas?”

B: “No me puedo ir, me voy en la semana”.

F: “No, te me vas ahorita”.

B: “No, ahorita no me puedo ir”.

F: “¿Quieres ver que te saco?”

B: “Sácame”

F: “Vamos, pa´fuera, así encueradita”

B:”Suéltame Fernando, suéltame. Vete tu con el gallo, haz lo que quieras”.

F: Lo único que merezco es una vieja de este tamaño a mi lado. En este instante te dejé de amar y dejé de sentir cualquier cosa por ti. Desde ayer. Voy a ver tus fotitos con tus amantes”.

B: “Ya dame mi celular”.

F: No me empujes, naquita”.

B: “Fernando, dame mi celular”.

F:” No, ¿por qué?, quiero buscar unas fotos”.

¿Qué dijo Bárbara de Regil sobre la grabación en su momento?

En entrevista con el programa Ventaneando, la actriz de Rosario Tijeras explicó que no tenía ni idea de cómo se filtró ese audio y que todo se trató de un malentendido:

“No sabía qué hacer, es un malentendido, Fer no me corrió de la casa. Nos hemos peleado como cualquier pareja, pero nada una infidelidad, nunca le he sido infiel en la vida, él a mí tampoco”.

Aunque los conductores le cuestionaron en varias ocasiones cómo se filtró el audio y quién la grabó, De Regil nunca contestó, y aseguró que quien hizo la publicación “es una revista de chismes, no tengo idea, no sé quién me estaba grabando, no entiendo el audio”.

Respecto a las supuestas fotos que Fernando Schoenwald le habría encontrado, la actriz respondió que “no hay fotos de ningunos amantes. De pronto solemos ser exagerados en las cosas con tus parejas, de pronto exageramos las cosas. No hay ninguna prueba que nadie tenga porque no es verdad”.

Por: Redacción/SJS